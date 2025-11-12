Nissan Chemical Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nissan Chemical Industries präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Nissan Chemical Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,440 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 408,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 398,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at