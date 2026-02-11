|
11.02.2026 06:31:28
Nissan Chemical Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nissan Chemical Industries hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 424,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 371,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

