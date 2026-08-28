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28.08.2026 06:31:29
Nissan Medical Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nissan Medical Industries hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0,350 ILS je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,63 Prozent auf 133,6 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166,2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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