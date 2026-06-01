Nissan Medical Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nissan Medical Industries lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 ILS gegenüber -0,220 ILS im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,47 Prozent auf 146,1 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 157,9 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at