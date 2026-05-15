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15.05.2026 06:31:29
Nissan Motor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nissan Motor hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,86 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 22,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Nissan Motor vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,030 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,450 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 82,87 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 79,68 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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