Nissan Motor Aktie

WKN: 877365 / ISIN: US6547444082

29.01.2026 07:57:21

Nissan Motor Dec. Global Production Up 10.7%

(RTTNews) - Nissan Motor Co. Ltd. (7201.T) reported that its global production in December surpassed year-earlier results by 10.7% to 241,227 vehicles. Production in Japan declined 8.5% from a year ago. Production outside Japan surpassed year-earlier results by 16.6%. Global sales in December declined 6.7% from a year ago to 272,782 vehicles. Exports from Japan in December declined 21.8%.

Global production in the January-December period declined 5.7% from a year ago to 2,950,035 vehicles. Production in Japan declined 13.9% from prior year. Production outside Japan declined 3.5% from a year earlier. Global sales in the January-December period declined 4.4% to 3,202,137 vehicles. Exports from Japan in the period declined 17.3%.

Nissan Motor is trading at 366 yen, up 1.19%.

