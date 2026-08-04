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04.08.2026 06:31:29
Nissan Motor gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nissan Motor veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -33,150 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 706,91 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2 964,20 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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