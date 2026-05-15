Nissan Motor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nissan Motor hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 80,95 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nissan Motor -188,500 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,72 Prozent auf 3 429,91 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 490,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 152,580 JPY. Im Vorjahr hatten -187,080 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12 007,89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 12 633,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at