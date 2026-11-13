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13.11.2026 06:31:28
Nissan Motor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nissan Motor gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 117,16 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nissan Motor ein Ergebnis je Aktie von -273,950 ARS vermeldet.
Umsatzseitig wurden 29 268,91 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nissan Motor 25 878,79 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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