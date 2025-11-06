Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|
06.11.2025 09:58:31
Nissan Motor Posts Loss In H1; Net Sales Down 6.8%
(RTTNews) - Nissan Motor posted a first-half net loss attributable to owners of parent of 221.9 billion yen compared to profit of 19.2 billion yen, prior year. Basic loss per share was 63.55 yen compared to profit of 5.24 yen. Operating loss was 27.65 billion yen compared to net income of 32.91 billion yen.
For the six months ended September 30, 2025, net sales were 5.58 trillion yen, down 6.8% from last year. Global retail sales volume decreased by 7.3% to 1,480 thousand units.
For fiscal 2025, the company projects an operating loss of 275.0 billion yen, and net sales of 11.7 trillion yen.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
29.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nissan Motor von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!