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15.05.2026 06:31:29
Nissan Motor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nissan Motor lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 731,61 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nissan Motor ein Ergebnis je Aktie von -1305,520 ARS vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nissan Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30 998,87 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 24 171,22 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1349,640 ARS. Im Vorjahr hatten -1189,800 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 32,20 Prozent auf 106 215,41 Milliarden ARS aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 80 345,00 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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