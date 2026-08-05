Nissan Motor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nissan Motor hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nissan Motor -0,460 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Nissan Motor 18,60 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,72 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at