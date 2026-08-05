Nissan Motor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nissan Motor hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,55 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Nissan Motor -263,410 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 26 208,00 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nissan Motor 21 508,74 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at