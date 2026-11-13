Nissan Motor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nissan Motor hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nissan Motor mit einem Umsatz von insgesamt 19,51 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at