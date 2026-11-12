|
12.11.2026 06:31:28
Nissan Motor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nissan Motor hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Nissan Motor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 12,44 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -30,400 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 107,77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2 871,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!