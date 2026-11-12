Nissan Motor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nissan Motor hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Nissan Motor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 12,44 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -30,400 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 107,77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2 871,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at