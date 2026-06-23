Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
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23.06.2026 06:09:33
Nissan shareholders vote out director who backed merger with Honda
Former Mizuho executive Motoo Nagai fails to receive approval for reappointment after Renault abstainsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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