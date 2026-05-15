Nissan Shatai gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nissan Shatai hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 10,42 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nissan Shatai 9,64 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 112,92 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,39 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 50,90 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nissan Shatai ein Gewinn pro Aktie von 22,39 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 403,80 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 350,51 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at