Nissan Shatai präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nissan Shatai hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 46,13 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 118,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at