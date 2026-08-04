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04.08.2026 06:31:29
Nissan Shatai präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nissan Shatai stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 28,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 111,96 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 87,88 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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