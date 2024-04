Nissan stellt für 2023/2024 geringeren Gewinn in Aussicht

Der operative Gewinn von Nissan liege voraussichtlich bei umgerechnet 3,22 Milliarden Euro, teilte der gemessen an Stückzahlen drittgrößte Autobauer Japans am Freitag mit. Dies ist 14,5 Prozent weniger als zuvor in Aussicht gestellt. Der Fahrzeug-Absatz liege im Ende März beendeten Geschäftsjahr wohl nur bei 3,44 statt 3,55 Millionen Einheiten. Neben einem schwächelnden China-Geschäft machte das Unternehmen die Folgen des Neujahrserdbebens auf der japanischen Halbinsel Noto hierfür verantwortlich.

Tokio (Reuters)