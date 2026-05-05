LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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05.05.2026 16:20:35
Nissan to close UK line and cut 900 European jobs
The car maker says it is considering working with a third party to fully utilise its Sunderland plant.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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