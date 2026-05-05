Workforce Aktie
ISIN: ZAE000087847
|
05.05.2026 15:03:18
Nissan to cut 10% of Europe workforce in global restructuring
Japanese carmaker will also combine its two production lines in UK’s Sunderland plantWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!