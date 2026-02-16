NISSAN TOKYO SALES: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NISSAN TOKYO SALES ließ sich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NISSAN TOKYO SALES die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,59 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,99 Prozent auf 32,06 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at