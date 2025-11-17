|
17.11.2025 06:31:29
NISSAN TOKYO SALES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
NISSAN TOKYO SALES hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 9,71 JPY. Im letzten Jahr hatte NISSAN TOKYO SALES einen Gewinn von 19,64 JPY je Aktie eingefahren.
NISSAN TOKYO SALES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
