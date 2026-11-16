NISSAN TOKYO SALES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NISSAN TOKYO SALES hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NISSAN TOKYO SALES einen Umsatz von 31,15 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at