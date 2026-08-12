NISSAN TOKYO SALES zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NISSAN TOKYO SALES hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,73 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 31,87 Milliarden JPY, gegenüber 31,97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at