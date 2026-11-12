12.11.2026 06:31:28

NISSEI ASB MACHINE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NISSEI ASB MACHINE hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 186,05 JPY gegenüber 113,00 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 14,15 Milliarden JPY gegenüber 10,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 669,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 516,36 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 50,13 Milliarden JPY – ein Plus von 14,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem NISSEI ASB MACHINE 43,65 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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