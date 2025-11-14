NISSEI ASB MACHINE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NISSEI ASB MACHINE hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 113,00 JPY. Im letzten Jahr hatte NISSEI ASB MACHINE einen Gewinn von 110,47 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat NISSEI ASB MACHINE mit einem Umsatz von insgesamt 10,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,63 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 516,36 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 385,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,70 Prozent auf 43,65 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at