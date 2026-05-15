NISSEI ASB MACHINE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NISSEI ASB MACHINE hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 192,44 JPY gegenüber 153,28 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NISSEI ASB MACHINE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at