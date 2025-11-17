Nissei Plastic Industrial legte Quartalsergebnis vor

Nissei Plastic Industrial hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 47,17 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 5,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,09 Prozent auf 12,62 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

