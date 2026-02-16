Nissei Plastic Industrial präsentierte Quartalsergebnisse

Nissei Plastic Industrial hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 27,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 8,69 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,61 Prozent auf 10,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,62 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at