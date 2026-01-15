NISSEN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NISSEN hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 130,63 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 30,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,80 Milliarden JPY gegenüber 1,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at