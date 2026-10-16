NISSEN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NISSEN gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20,19 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 15,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at