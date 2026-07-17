NISSEN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NISSEN lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 31,48 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 27,56 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 1,56 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NISSEN 1,59 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at