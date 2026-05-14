Nissha Printing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nissha Printing hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,92 JPY gegenüber 1,84 JPY im Vorjahresquartal.

Nissha Printing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at