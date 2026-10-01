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01.10.2026 06:31:29
Nissha Printing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nissha Printing gab am 30.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 124,36 JPY. Im Vorjahresquartal waren 0,880 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49,61 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,24 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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