13.11.2025 06:31:28
Nissha Printing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nissha Printing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 7,94 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nissha Printing noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,07 Prozent zurück. Hier wurden 48,22 Milliarden JPY gegenüber 48,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
