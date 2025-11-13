Nissha Printing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nissha Printing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 7,94 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nissha Printing noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,07 Prozent zurück. Hier wurden 48,22 Milliarden JPY gegenüber 48,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at