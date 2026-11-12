Nissha Printing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nissha Printing lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 7,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,95 Milliarden JPY – ein Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nissha Printing 48,22 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at