NISSHIN FUDOSAN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NISSHIN FUDOSAN hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,87 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NISSHIN FUDOSAN 7,07 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat NISSHIN FUDOSAN mit einem Umsatz von insgesamt 21,59 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 47,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at