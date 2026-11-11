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11.11.2026 06:31:29
NISSHIN FUDOSAN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NISSHIN FUDOSAN lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 21,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NISSHIN FUDOSAN 34,87 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat NISSHIN FUDOSAN im vergangenen Quartal 17,12 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NISSHIN FUDOSAN 21,59 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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