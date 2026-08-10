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10.08.2026 06:31:29
NISSHIN FUDOSAN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
NISSHIN FUDOSAN hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,43 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,40 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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