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13.05.2026 06:31:29
NISSHIN FUDOSAN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
NISSHIN FUDOSAN veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,47 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NISSHIN FUDOSAN ein EPS von 37,68 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,10 Prozent auf 31,74 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 89,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 44,02 JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat NISSHIN FUDOSAN 87,82 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 76,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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