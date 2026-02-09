|
09.02.2026 06:31:29
NISSHIN FUDOSAN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NISSHIN FUDOSAN präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 20,09 Milliarden JPY gegenüber 16,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
