Nisshin OilliO Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nisshin OilliO Group hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37,59 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 171,67 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 152,40 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 132,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at