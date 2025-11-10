Nisshin OilliO Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nisshin OilliO Group äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 63,63 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nisshin OilliO Group noch ein Gewinn pro Aktie von 73,88 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 137,85 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at