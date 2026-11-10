Nisshin OilliO Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nisshin OilliO Group lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 37,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nisshin OilliO Group 21,21 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nisshin OilliO Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 149,49 Milliarden JPY im Vergleich zu 137,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at