Nisshin OilliO Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nisshin OilliO Group lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 134,34 JPY, nach 143,63 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 147,04 Milliarden JPY – ein Plus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nisshin OilliO Group 143,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at