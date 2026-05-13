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13.05.2026 06:31:29

Nisshin OilliO Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nisshin OilliO Group hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 16,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nisshin OilliO Group 6,93 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Nisshin OilliO Group 137,29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 126,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 254,41 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Nisshin OilliO Group ein EPS von 132,14 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nisshin OilliO Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 554,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 530,88 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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