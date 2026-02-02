Nisshin Seifun Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nisshin Seifun Group hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,63 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 34,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nisshin Seifun Group 222,65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 217,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at