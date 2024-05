Nisshin Seifun Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nisshin Seifun Group hat am 15.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,48 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42,14 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 207,57 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 14,40 JPY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 201,44 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 106,74 JPY. Im Vorjahr hatte Nisshin Seifun Group -34,910 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 858,25 Milliarden JPY, während im Vorjahr 798,68 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 111,80 JPY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 852,28 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at